Karriere beim Bundesheer: 19 Lehrlinge starten in der Steiermark

19 junge Menschen beginnen ihre Lehre beim Bundesheer in der Steiermark.

19 junge Menschen beginnen ihre Lehre beim Bundesheer in der Steiermark.

Veröffentlicht am 1. September 2024, 10:52 / ©Michael Steinberger/Bundesheer

Am Montag, dem 2. September 2024, ist es soweit: 90 neue Lehrlinge beginnen ihre Karriere beim Bundesheer. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und jungen Menschen vielfältige Berufsmöglichkeiten zu bieten. In der Steiermark beginnen 19 junge Menschen ihre Lehre bei Österreichs größtem Arbeitgeber.

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

Die Lehrlinge können aus rund 40 verschiedenen Berufen wählen, die von Elektronik und Sattlerei bis hin zu Berufsfotografie und Metallverarbeitung reichen. Auch spezielle Berufe wie Luftfahrzeugtechniker in einer Fliegerwerft sind im Angebot. Insgesamt bilden 260 Lehrlinge in unterschiedlichen Berufen beim Bundesheer aus.

„… nicht nur ein spannender Beruf in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte die Bedeutung der Lehre als Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft: „Die Lehre beim Bundesheer bietet jungen Menschen nicht nur einen spannenden Beruf in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld, sondern auch die Chance auf eine vielversprechende Karriere. Wir freuen uns, dass wir erneut zahlreichen neuen Lehrlingen einen interessanten Lehrplatz anbieten können.“

Lehrstellen in der Steiermark

In der Steiermark starten dieses Jahr 19 Lehrlinge. Die Auswahl reichte von technischen Berufen bis hin zu Verwaltungsassistenten. Neben der Steiermark wurden auch in Oberösterreich 17 Lehrlinge eingestellt. In beiden Bundesländern wird auch die Ausbildung von 19 Luftfahrzeugtechnikern angeboten.

So läuft die Bewerbung Interessierte müssen einen umfassenden Test an den Prüfzentren in Wels oder Wien absolvieren, der Allgemeinwissen, Deutsch, Mathematik, Englisch und sportliche Fähigkeiten umfasst. Zudem sind ein psychologischer Test und eine praktische Lehrlingstestung erforderlich. Die Ausbildung beinhaltet sowohl theoretische Schulungen als auch praktische Erfahrungen beim Bundesheer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2024 um 10:54 Uhr aktualisiert