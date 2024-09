Romantik pur: Wiener Naturfreund sucht die Frau fürs Leben

Stefan sucht in einer TV-Show nach der Liebe ihres Lebens.

Stefan sucht in einer TV-Show nach der Liebe ihres Lebens.

Veröffentlicht am 1. September 2024, 13:07 / ©ORF/Talk TV/Gustl Gschwandtner

Zum letzten Mal für heuer porträtiert Nina Horowitz am Montag, dem 2. September 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 und bereits ab 9 Uhr auf ORF ON interessante Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Partnersuche, darunter der Wiener Pilzexperte Stefan (34), der auch auf Kurven steht und mit einer fröhlichen, umgänglichen Frau eine Familie grünen möchte. Lerne hier Stefan näher kennen.

Stefans Traumfrau soll „ein gutes Herz haben“

Stefan, 34, Pilzexperte aus Wien, ist ein wahrer Glückspilz, konnte er doch sein Hobby zum Beruf machen. Als Pilzexperte ist er Autor von Fachbüchern und macht regelmäßig Wanderungen im Wienerwald, der praktischerweise gleich hinter seinem Kleingartenhaus liegt. Stolz erzählt er zu Beginn des Interviews: „Ich bin mit den ‚Liebesg’schichten‘ groß geworden und finde es schön, dass ich mich hier zeigen darf.“ Sich selbst beschreibt Stefan als „vielseitigen und umgänglichen Mann.“ Seine neue Freundin sollte „ein gutes Herz haben. Sie kann gerne Ecken und Kanten haben, aber ein fröhliches Wesen ist mir wichtig.“ Für den Wiener ist schnell klar, ob die „Biochemie“ stimmt und er meint: „Ich habe bei Frauen keinen bestimmten Typ, merke aber schnell, ob die Anziehung passt. Ich selbst bin schlank und 1,75 m groß. Ich finde es sexy, wenn eine Frau Kurven hat und hab kein Problem damit, wenn sie größer und breiter ist als ich.“ Mit Nina Horowitz scherzt er: „Hübsch darf sie natürlich schon sein. Sie sollte optisch zu mir passen.“ Für den Single-Mann ist klar, er möchte eines Tages Vater werden. Bevor es aber an die Familienplanung geht, will Stefan mit seiner Zukünftigen die Welt bereisen – ganz egal ob es in den Wienerwald oder nach Honolulu geht.