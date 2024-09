Schwerkranke Elfriede (84) besuchte ein letztes Mal ihr Stammlokal

Elfriede strahlte vor Freude, als ihr letzter Wunsch in Erfüllung ging: Ein letzter Besuch in ihrem geliebten Stammgasthaus.

Veröffentlicht am 1. September 2024, 13:22 / ©Verein Rollende Engel

Es gibt Momente im Leben, die für immer in Erinnerung bleiben. Für Elfriede, die 84-Jährige aus dem wunderschönen Steyr in Oberösterreich, war einer dieser Momente der Besuch ihres Stammgasthauses. Jahrelang hatte sie in dem kleinen Lokal viele glückliche Stunden verbracht, bis eine schwere Erkrankung sie zwang, ihr geliebtes Zuhause kaum noch zu verlassen.

Verein „Rollende Engel“ erfüllte einen Herzenswunsch von Elfriede

Seit ihrer Erkrankung kümmert sich ihre Schwiegertochter liebevoll um sie und versucht, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Doch ein Wunsch schien unerreichbar: Noch einmal das Stammgasthaus besuchen, in dem sie so viele kostbare Erinnerungen gesammelt hatte. Die vielen Stufen und ihre eingeschränkte Mobilität machten diesen Traum unmöglich. Doch dann trat der Verein „Rollende Engel“ in ihr Leben.

©Verein Rollende Engel Mit dem Verein „Rollenden Engel“ sicher ins Gasthaus: Dank moderner Technik und engagierter Helfer wurde Elfriede ein unvergesslicher Tag ermöglicht.

Ehrenamtliche Helfer ließen den Wunsch von Elfriede Wirklichkeit werden

„Mit unserem rollenden Engel fuhren wir zum Gasthaus und stellten fest, dass hier tatsächlich viele Stufen abwärts in die Gaststube führen“, teilt der Verein „Rollende Engel“ mit. Ehrenamtliche Helfer Karina, Markus und Florian ließen den Wunsch von Elfriede Wirklichkeit werden. Mit einem speziellen Rettungs- und Evakuierungsstuhl machten sie das Unmögliche möglich.

Die Chefin des Hauses wartete bereits auf Elfriede

Die Fahrt zum Gasthaus verlief reibungslos und selbst die vielen Stufen konnten die engagierten Helfer nicht aufhalten. „Beim Eingang des Gasthauses zur Alpe erwartete uns bereits die Chefin des Hauses und freute sich ebenfalls, eine langjährige Stammkundin endlich wieder einmal zu sehen. In der Gaststube nahmen alle Familienmitglieder Platz und freuten sich, dass dieser Wunsch von Elfriede heute in Erfüllung geht“, wird weiter ausgeführt.

Ein Schnitzerl mit Kartoffel und ein Glaserl Wein, durfte es für Elfriede sein

In der Gaststube angekommen, nahm Elfriede Platz, umgeben von ihren Liebsten. „Sie studierte die Speisekarte und wusste anfangs nicht so recht, was sie sich bestellen sollte. Lauter schmackhafte Speisen standen auf der Karte. Unser Fahrgast entschied sich für ihr Lieblingsgericht: Ein Schnitzerl mit Kartoffeln. Aber auch ein Glaserl Weißwein gönnte sie sich zur Feier des Tages“, berichtet der Verein „Rollende Engel“.

„Auch an diesem Tag verging die Zeit leider viel zu schnell“

Die Atmosphäre war magisch. Für ein paar Stunden konnte Elfriede ihre Schmerzen vergessen und die Zeit mit ihrer Familie genießen. Es wurde gelacht, in Erinnerungen geschwelgt und die Leichtigkeit früherer Tage für einen kostbaren Moment zurückgeholt. . „Auch an diesem Tag verging die Zeit leider viel zu schnell und die Heimreise kam näher. Wir verabschiedeten uns von der Wirtin, legten die vielen Stufen wieder sicher und bequem mit unserem Fahrgast zurück und traten die Heimreise an“, heißt es abschließend.