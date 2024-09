Romantik pur: Diese beiden Steirerinnen suchen den Mann fürs Leben

Zum letzten Mal für heuer porträtiert Nina Horowitz am Montag, dem 2. September 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 und bereits ab 9 Uhr auf ORF ON interessante Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Partnersuche; darunter die lässige Harley-Fahrerin Uschi (62) aus Graz, die nach einem „Sir“ mit strahlenden Augen umschaut, und Jazzfan Iris (79), verwöhnen, aber auch verwöhnt werden will. Lerne die beiden Steirerinnen hier näher kennen.

Uschi sucht einen „Sir“

Uschi, 62 Jahre, pensionierte Drogistin aus der Steiermark, findet Männer interessant, die „groß sind, strahlende Augen und einen schönen Mund haben. Ein Sir wär’ schon super! Rowdy brauch ich keinen.“ Die humorvolle Single-Dame kann Männern, „die im Keller lachen“, nichts abgewinnen, dafür soll er treu und ehrlich sein. Uschi beschreibt sich selbst als „Revoluzzerin“ und meint: „Ich bin kein Mauerblümchen und ich sag immer ehrlich, was ich denk’!“ Im „Liebesg’schichten“-Porträt kurvt die lässige Großmutter einer Enkeltochter mit ihrer blauen Harley durch die steirische Sommerlandschaft. Oft wird die vielseitige Kandidatin mit Klischees konfrontiert und verrät: „Sehr viele schätzen mich falsch ein, weil sie glauben, nur weil ich gepflegt und blond bin, kann ich nicht kochen und keine Malerarbeiten machen. Ich kann aber alles!“ Außerdem hat die Pensionistin Beautytipps für Nina Horowitz auf Lager, die diese lachend annimmt.

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwandtner Uschi sucht einen „Sir“.

Iris‘ Mann darf „selbstbewusst und vertrauensvoll“ sein

Iris, 79-jährige Stimmtrainerin in Pension aus der Steiermark, möchte von ihrem neuen Partner verwöhnt werden. Nach ihren Vorstellungen soll dieser „selbstbewusst und vertrauensvoll“ sein. Sie selbst ist 1,60 m groß, mag aber große Männer um die 1,80 m, das Alter spielt weniger eine Rolle. „Er kann ruhig 80 sein, wenn er noch jugendlich ist.“ Außerdem kann der neue Beau in ihrem Leben „jede Nationalität haben, weil ich selber weltoffen bin.“ Iris, die in Zagreb geboren ist und bei ihrer Großmutter aufwuchs, kam 1963 nach Österreich. Ihre große Leidenschaft und „Berufung“ ist das Singen: „Ich singe am liebsten Jazz. Das ist die Erfüllung meines Jugendtraums und seitdem singe ich solo.“ Im eleganten Bühnen-Outfit zeigt die Kandidatin ihr Talent: Eindrucksvoll singt sie „Bésame mucho“ und lädt zum Träumen, von lauen Sommernächten und vielen Küssen, ein.