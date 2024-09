Nach langem Kampf: Gerhard bekommt jetzt endlich einen neuen Rollstuhl

Gerhard R. aus Tirol, der seit Jahren auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist, musste monatelang auf die Genehmigung eines neuen Rollstuhls warten. Der alte Rollstuhl, 17 Jahre alt, war irreparabel und nicht mehr anpassbar. Trotz wiederholter Anfragen und einem Kostenvoranschlag bei der ÖGK blieb die Bewilligung aus. Erst als die Volksanwaltschaft in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ aktiv wurde, lenkte die ÖGK ein und genehmigte den Rollstuhl. Für Volksanwalt Bernhard Achitz ist völlig unverständlich, was es da so lang zu überlegen gab: „Das Krankheitsbild von Herrn R. ist der ÖGK bekannt, er braucht schon bisher einen elektrischen Rollstuhl. In so einem Fall sollte klar sein, dass schnell und unbürokratisch ein neuer Rollstuhl bewilligt wird.“

„Es ist schmerzhaft…“

Auch Christine A., die aufgrund ihrer Multiplen Sklerose auf einen Rollstuhl angewiesen ist, erhielt erst nach Einschalten der Volksanwaltschaft die notwendige Finanzierungszusage. Der Tiroler Obmann von BIZEPS, Martin Ladstätter, unterstreicht die Dringlichkeit: „Es ist schmerzhaft, in einem nicht optimal angepassten Hilfsmittel sitzen zu müssen.“

Intensivpflege für Marco J.: ÖGK lenkt unter Druck ein

Im Fall des 19-jährigen Marco J., der künstlich beatmet und über eine Sonde ernährt werden muss, kam es ebenfalls zu Verzögerungen. Trotz klarer Höchstgerichtsurteile, die die ÖGK zur Übernahme der Kosten für die 24-Stunden-Intensivpflege verpflichten, weigerte sich die Krankenkasse monatelang, die Finanzierung zu übernehmen. Erst nach dem Eingreifen der Volksanwaltschaft und der Zusage des Fonds Soziales Wien wurde die notwendige Pflege bewilligt.

„Erst zahlen, dann die Kosten aufteilen“

Volksanwalt Achitz fordert eine klare Regelung für solche Fälle: „Erst zahlen, dann die Kosten aufteilen. Die betroffenen Menschen und ihre Familien sollen nicht auch noch mit endlosen Behördenwegen sekkiert werden. Kassen und Länder sollen erst einmal die Leistung zur Verfügung stellen und sich dann im Hintergrund ausmachen, wie sie die Kosten untereinander aufteilen.“