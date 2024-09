Forsthaus Rampensau 2024: Das sind die ersten vier Paare

Am 3. Oktober 2024 ist es wieder so weit: Zahlreiche Promi-Paare kämpfen um den Titel „Rampensau 2024“ sowie 20.000 Euro Preisgeld. Wöchentlich präsentiert ATV die Teilnehmer von „Forsthaus Rampensau 2024“. Die ersten vier Paare stehen bereits fest! Aber wer tritt das Erbe von Satans Bratan und Mio, beziehungsweise Luis und Lev an? Wer absolviert die neuen Spiele mit Bravour und kann sich vor dem „Großen Absägen“ schützen? Wer wird von der Konkurrenz aus der Hütte geworfen und wer sorgt letztlich für die größte Show und besten Sager in der Kärntner Almhütte?

Paar Nummer 1: Lydia und Johannes

Den Anfang machen „Wildsau“ Lydia Kelovitz und „Bauer sucht Frau“-Star Johannes Höfinger. Am Roten Teppich kennen und freundschaftlich lieben gelernt, wagen es die beiden nun zusammen in Österreichs erster Promi-Reality-TV-Show gemeinsam anzutreten. Die Harmonie scheint schon mal zu stimmen: „Wir haben echt noch nie gestritten, wir sind das Dream-Team“, meint Johannes siegessicher. Und falls es dann doch mal nicht klappen sollte: „Du bist eh immer schuld, weil du bist der G‘scheite“, so Lydia zu ihrem Team-Partner. Ob der gute Vibe bestehen bleibt?

Lydia & Johannes Lydia ist bekannt aus verschiedenen TV-Formaten. So sang sie bereits vor Dieter Bohlen in einer Casting-Show, besuchte den berühmtberüchtigten Dschungel oder präsentierte als Jungunternehmerin ihr Start-Up bei der PULS 4-Show „2 Minuten 2 Millionen“. Johannes verdrehte bereits bei „Bauer sucht Frau“ nicht nur ATV-Amor Arabella Kiesbauer die Augen, sondern auch seinen Hofherren. Gemeinsam mit befreundeten Promis wie TV-Star & ehemaliger „Forsthaus“-Teilnehmerin Tara Tabitha ist er vom heimischen Roten Teppich gar nicht mehr wegzudenken.

©ATV/ Bernhard Eder Photography Lydia und Johannes sind das erste Paar von Forsthaus Rampensau 2024.

Paar Nummer 2: Zoe und Robert

Nach Lydia und Johannes sind Zoe und Robert das zweite Paar der 3. „Forsthaus Rampensau“-Staffel. Der Einzug ins „Forsthaus Rampensau“ war für Zoe nur noch eine Frage der Zeit. Und fest steht – Zoe ist gekommen, um zu bleiben: „Das Forsthaus ist mein neuntes TV-Format. Ich ziehe da nicht ein für die Sendezeit, ich ziehe ein für den Sieg.“ Doch dafür braucht sie einen starken Partner an ihrer Seite. Für Zoe kam dafür nur eine Person in Frage: Robert. „Zoe hat mich gefragt, ob ich mit ihr ins Forsthaus gehe. Sie will gewinnen und sieht mich als starken Partner an ihrer Seite. Da widerspreche ich ihr nicht“, zeigt sich Team-Kollege Robert siegessicher. Ob sportliche Challenge, Fragen über Allgemeinwissen oder strategisches Denken: Dieses Promi-Paar fühlt sich für jede Herausforderung gewappnet.

Zoe & Robert Mit 18 Jahren stieg Zoe, heute 25 Jahre alt, 2018 bei „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” ins Reality-Business ein. Danach sicherte sich die Niederösterreicherin mit ihrer Teilnahme bei weiteren Reality-Shows wie der Vorausscheidung für die Dschungelshow, „Good Luck Guys“ oder zuletzt bei Österreichs erster Dating-Reality-Show „Match in Paradise“ ihren Platz im Reality-Himmel. Robert war bei „Match in Paradise“ Zoes Mitbewohner. Er buhlte in der Show um das Herz von Siria. Auch in anderen Kuppel-Formaten strebte er nach dem großen Liebesglück.

©ATV/ Bernhard Eder Photography Robert und Zoe sind das zweite Paar von Forsthaus Rampensau 2024.

Paar Nummer 3: Roland und Dominic

Glamour, Champagner und jede Menge Käse: Es wird royal beim „Forsthaus Rampensau“, denn mit Selfmade-Millionär Roland Ludomirska zieht der Käse-König höchstpersönlich in die Almhütte in Kärnten. Und nun „Forsthaus Rampensau“? Roland dazu: „Ich freue mich auf die Ferien in den Bergen. Aber in ein Forsthaus ziehe ich nicht ohne eigenen Butler. Ich will’s mir dort ja gutgehen lassen.“ Von seiner Riesenvilla ins beengte Forsthaus – das wird eine Umstellung für den Luxus-Liebhaber. Nicht fehlen darf sein Butler Dominic. Dominic gibt sich überzeugt, eine gute Wahl zu sein: „Ich stehe Roland nicht nur im Haus als Butler, sondern auch bei den Spielen als Partner zur Seite. Vielleicht bin ich nicht der Sportlichste, aber sicherlich einer der Hellsten da drin.“

Roland & Dominic Roland: Mit seinen Crazy-Cheese-Stores hat sich der Steirer ein wahres Käse-Imperium aufgebaut und ist der wohl bekannteste Käseverkäufer des Landes. Dominic arbeitet für ihn als Butler.

©ATV/ Bernhard Eder Photography Roland und Dominic sind das dritte Paar von Forsthaus Rampensau 2024.

Paar Nummer 4: Max und Selina

Zu guter Letzt: Der Wiener Max Weißenböck, auch bekannt als „MaxaMillion“ oder „Maxobeyme“, und Selina Hager. „Ich geh ins Forsthaus, um zu gewinnen, nicht um Freunde zu finden. Als original Wiener Grantler habe ich auch nur vor der WG-Situation Bammel, sonst vor nichts“, verrät Max. Mit Selina hat er nicht nur eine Partnerin aus derselben Branche an der Seite, sondern auch ein Stück Familie. Die beiden sind Cousin und Cousine, miteinander aufgewachsen und kennen sich daher besonders gut. „Klar wollen wir das Ganze gewinnen. Wir sind beide sportlich und schlau – logisch werden wir Rampensau!“, ist sie sich sicher.

Max & Selina Täglich unterhält Max hunderttausende Follower auf seinen Social Media-Kanälen, seine Videos werden millionenfach geklickt, geliked oder geshared. Dem Wiener ist keine Comedy-Herausforderung zu groß, kein Prank zu riskant. Da kann es schon mal passieren, dass er für das „Schlagzeilenbattle“ auf PULS 4 kurzerhand den Laufsteg von Star-Designer Philipp Plein auf der Mailänder Fashionweek crashed. Selina steht als Marketing-Managerin mit beiden Beinen fest im Berufsleben, in der Freizeit aber am liebsten am Wakeboard. Sie ist fünfmaliger Österreich-Champion im Wakeboarding.