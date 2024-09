Aufregung um Nehammer: (K)ein Geheimtreffen am Wörthersee?

Bundeskanzler Karl Nehammer war Samstag auf Wahlkampftour in Kärnten. Zwei Termine stachen dabei heraus: Der Besuch des Bleiburger Wiesenmarktes und eine Grillparty der Jungen Volkspartei (JVP) im Kropfitschbad in Krumpendorf. Und genau um diese dreht sich diese Geschichte. Der öffentlich-rechtliche ORF beschwerte sich in seiner Bundesland-Infosendung darüber, dass bei dieser Grillerei mit dem Kanzler „Mikrofone unerwünscht gewesen“ seien. Was nichts anderes als eine eher unübliche und auch unakzeptable Zensur bedeutet hätte. In Anspielung auf ein Nehammer-Video, das im Frühling für Aufregung gesorgt hatte, wurde noch nachgelegt: „Dabei wurden ja Bratwürste gegrillt und keine Burger.“ Na Bumm, der Bundeskanzler in Kärnten und der öffentlich-rechtliche Sender darf nicht dabei sein. Das wäre erstens eher ungeschickt von den Veranstaltern und zweitens schwerstens kontraproduktiv.

Kein Geheimtreffen, sondern Hitzepause

Was war da los, Herr JVP-Obmann Julian Geier? „Das war ganz sicher kein Geheimtreffen!“, versucht die schwarze Nachwuchshoffnung der Aufregung Wind aus den Segeln zu nehmen. „Es war einfach ein Missverständnis, basierend auf einer verspäteten Ankunft des Kanzlers bei der Feier.“ Diese Verspätung, so Insider, sei wiederum das Ergebnis der Hitze gewesen. In den Bleiburger Zelten hätte es tropische Temperaturen gehabt und daher habe sich der verschwitzte Nehammer noch frisch machen und umziehen wollen, ehe es nach Krumpendorf ging. Also: Viel Lärm um nichts und der erneute Beweis, dass Wahlkämpfe – noch dazu bei so einer Hitze – kein Honiglecken sind. Weder für Politiker noch für Medien.

