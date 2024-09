Unfall auf der A9: LKW riss Leitschiene komplett heraus

Der Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn geschah am Rastplatz Ortnerhof Nord.

Veröffentlicht am 1. September 2024, 15:45 / ©Feuerwehr St. Michael

Wahrscheinlich wegen eines gesundheitlichen Notfalls kam ein LKW-Fahrer mit seinem Schwerfahrzeug von der Straße ab.

LKW-Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Er befand sich zu diesem Zeitpunkt bei der Zufahrt zum Parkplatz Ortnerhof Nord auf A9 in Fahrtrichtung Linz ab. „Auf rund 100 Meter wurde dabei die Leitschiene komplett herausgerissen und der LKW blieb in der Böschung stehen“, teilt die Feuerwehr St. Michael in einem Einsatzbericht nun mit. Bei der Ankunft der Florianis wurde der LKW-Fahrer bereits vom Roten Kreuz erstversorgt. Anschließend musste er ins Krankhaus gebracht werden.

Unfallwrack musste geborgen werden

Die Aufgaben der Feuerwehr St. Michael bestand darin, den LKW abzusichern und zu kontrollieren, ob Betriebsmittel ausflossen sind. Auch bei der Bergung des Unfallwracks eilten die Einsatzkräfte zur Hilfe. Nach rund 4,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Neben der Feuerwehr St. Michael, mit drei Fahrzeugen, war auch die Autobahnpolizei Gleinalm, die Asfinag, sowie ein Bergedienst vor Ort.