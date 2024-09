Bauer sucht Frau: Steirer Domenik und Christian suchen die große Liebe

Veröffentlicht am 1. September 2024, 16:40 / ©Montage: 5 Minuten / ERNST KAINERSTORFER

Endlich wieder so richtig verliebt sein und die Frau oder den Mann für’s Leben finden: Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich ab 11. September bei „Bauer sucht Frau“ auf das wohl größte Liebesabenteuer ihres Lebens. Den Hofwochenstart machen neben Kathi, Lukas und Seppi auch die zwei Steirer Christian und Domenik. Ob sie ihr großes Glück finden?

Entspannung, Action und viel Liebe aus Voitsberg

Der stets gut gelaunte Steirer Christian führt einen Kuh-, Schaf- und Forstbetrieb. Vor ein paar Jahren bereitete ihm das Leben eine harte Prüfung, als ein verheerender Brand seinen Stall komplett zerstörte. Doch Christian ließ sich von dem Schicksalsschlag nicht unterkriegen, sondern baute alles wieder neu auf. In seiner Freizeit tauscht er den Hofbetrieb gerne gegen den Pferderücken beim Reiten, die Schneepisten beim Snowboarden oder die Wanderrouten in den Bergen. Neben seinen zwei Kindern liebt der 37-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg vor allem Rock-Konzerte. Seine Traumfrau? eine sportliche und abenteuerlustige Partnerin, mit der er das Leben in vollen Zügen genießen kann.

©ERNST KAINERSTORFER | Stehts an Christians seine ist auch sein Hund. ©ATV/Nina Marchel | Ob Kerstin oder Bianca das Herz von Christian erobern können?

Domenik – der freche Weinbauer aus der Weststeiermark

Domenik betreibt gemeinsam mit seiner Familie einen Weinbaubetrieb mit Schafen und Hühnern. Auch ein Waldstück inklusive eines kleinen Fischteichs gehören zum Grund. Der aufgeweckte Steirer mit dem frechen Mundwerk geht gerne auf Menschen zu und ist für jeden Spaß zu haben. In seiner Freizeit engagiert sich der 27-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg in der freiwilligen Feuerwehr und veranstaltet gerne Feste. Seine Traumfrau sollte genauso extrovertiert sein wie er, mit viel Temperament und Humor. Mit der richtigen Partnerin wünscht Domenik sich auch Kinder.