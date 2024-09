Moor-Klänge am Ossiacher See: Filmdreh mit besonderem Abschluss

Der Ossiacher See in Kärnten zeigt sich einmal mehr von seiner vielseitigen Seite. Filmemacher Alexander Lechner, bekannt für seine Arbeiten in der ORF III-Sendereihe „Land der Berge“, beendete vergangene Woche die Dreharbeiten für seine neueste Dokumentation „Geheimnisvoller Bergsommer am Ossiacher See“. Ein außergewöhnlicher Drehort bildete den Rahmen für den letzten Drehtag: Ein Probehaus mitten im Bleistätter Moor.

Exklusives Konzert

Zum Sonnenuntergang erlebten die Protagonisten des Films ein exklusives Konzert der Band Teresa & Her Moorchestra. Die idyllische Atmosphäre des Gartens und der authentische Moor-Groove schufen einen unvergesslichen Abschluss.

©Alexander Lechner) Privatkonzert im Bleistätter Moor von Teresa & Her Moorchestra zum Drehschluss

In allen Facetten

In den Sommermonaten porträtierte Lechner die beeindruckende Landschaft und die Menschen rund um den Ossiacher See. Starke Persönlichkeiten, seltene Tiere und sportliche Höchstleistungen stehen im Zentrum des Films. Von den mystischen Tiebelquellen bis hinauf auf die Gerlitzen Alpe, der „Hausberg“ mit seinem atemberaubenden Ausblick, wird die Region in all ihren Facetten gezeigt.

Geförderte Produktion

Der Film soll im Frühjahr 2025 auf ORF III ausgestrahlt werden. Lechner zeigt sich dankbar für die herzliche Unterstützung, die ihm während der Dreharbeiten zuteilwurde. Die Produktion wurde unter anderem von der Kulturabteilung des Landes Kärnten, der Carinthia Film Commission und der Region Villach Tourismus GmbH gefördert.