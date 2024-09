Klarer Blick zum Schulstart: Prävention für gesunde Kinderaugen

Veröffentlicht am 1. September 2024, 16:57 / ©Himmelhoch_Anna Hernandez

Der Schulstart ist für viele Kinder ein aufregender Meilenstein. Damit der Einstieg in die Volksschule reibungslos und erfolgreich verläuft, sollten Eltern besonderes Augenmerk auf das Sehvermögen ihrer Kinder legen. Die Kärntner Landesinnung der Augen- und Kontaktlinsenoptiker/Optometristen gibt hilfreiche Tipps, wie Eltern die Sehleistung ihrer Kinder unterstützen und einer möglichen Fehlsichtigkeit vorbeugen können.

Früherkennung von Fehlsichtigkeit: Darauf sollten Eltern achten

Die Anforderungen an die Augen von Volksschulkindern haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Bereits in der ersten Klasse kommen häufig Tablets und Computer zum Einsatz. Diese intensiven Naharbeiten, insbesondere das lange Starren auf Bildschirme, können das Risiko für Kurzsichtigkeit erhöhen. Es ist daher essenziell, eine Fehlsichtigkeit frühzeitig zu erkennen, um schulische Leistungsprobleme zu vermeiden. Laut Mario Teufl, dem Kärntner Landesinnungsmeister der Augen- und Kontaktlinsenoptiker, sollten Eltern auf bestimmte Verhaltensweisen achten, die auf eine Sehschwäche hindeuten könnten. Anzeichen wie häufiges Stolpern, Augenblinzeln oder eine auffallende Tollpatschigkeit können erste Hinweise sein. Zudem sollten Eltern darauf achten, ob ihr Kind Bücher oder Tablets sehr nah ans Gesicht hält oder sich schnell erschöpft fühlt und Konzentrationsschwierigkeiten hat.

Begrenzung der Bildschirmzeit: Weniger ist mehr

Die zunehmende Nutzung von digitalen Geräten im Alltag und im Unterricht stellt eine Herausforderung für die Augen von Kindern dar. Der konzentrierte Blick auf kurze Distanzen, kombiniert mit einer oft unzureichenden Umgebungshelligkeit, kann die Entwicklung von Kurzsichtigkeit begünstigen. Daher ist es ratsam, die Bildschirmzeit zu begrenzen und alternative Freizeitaktivitäten im Freien zu fördern. Teufl betont, wie wichtig es ist, dass Eltern ihre Kinder dazu ermutigen, Zeit an der frischen Luft zu verbringen, um die Augen zu entlasten und das natürliche Tageslicht zu nutzen.

Pausen und Tageslicht: Die 20/20/20-Regel

Um die Augen bei intensiven Naharbeiten zu schonen, empfiehlt sich die Einhaltung der 20/20/20-Regel. Diese besagt, dass nach 20 Minuten Bildschirmarbeit eine Pause von 20 Sekunden eingelegt werden sollte, in der man auf ein Objekt in 20 Metern Entfernung blickt. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Kinder täglich mindestens ein bis zwei Stunden im Freien verbringen, um ihre Augen durch den Wechsel zwischen Nah- und Fernsehen zu entspannen.

Regelmäßige Augenkontrollen: Vorsorge ist besser als Nachsorge

Eine jährliche Kontrolle beim Augenoptikermeister und Augenarzt ist unerlässlich, um mögliche Sehschwächen frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren. Dies stellt sicher, dass Kinder optimale Lernbedingungen haben und ihre schulischen Leistungen nicht durch unerkannte Sehprobleme beeinträchtigt werden.

Die richtige Sehhilfe: Worauf es ankommt

Wird eine Fehlsichtigkeit festgestellt, ist die Auswahl der richtigen Sehhilfe entscheidend. Kinderbrillen sollten aus bruchfestem Kunststoff bestehen, leicht und robust sein und optimal an die Kopfform angepasst werden. Mario Teufl betont, dass eine gut angepasste Brille oder geeignete Kontaktlinsen nicht nur das Sehvermögen verbessern, sondern auch das Selbstbewusstsein der Kinder stärken können.

Prävention und Aufmerksamkeit für gesundes Sehen

Eltern tragen eine wichtige Verantwortung, wenn es um die Augengesundheit ihrer Kinder geht. Durch frühzeitige Erkennung, die Begrenzung der Bildschirmzeit, regelmäßige Pausen und viel Zeit im Freien kann einer Fehlsichtigkeit effektiv vorgebeugt werden. Eine regelmäßige Kontrolle beim Augenoptikermeister und Augenarzt ist unerlässlich, um das Sehvermögen der Kinder langfristig zu erhalten und zu fördern. So wird der Schulstart nicht nur erfolgreich, sondern auch sehgesund gestaltet.