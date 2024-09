Am Dienstag geht’s los: Harleys erobern den Faaker See

Am Freitag und Samstag, den 6. und 7. September gibt es erstmals eine Drohnenshow am Nachthimmel über dem Faaker See. Dabei fliegen 200 Drohnen in Formation und „tanzen“ zur passenden Musik.

Für Unterhaltung ist gesorgt

Im Harley-Village selbst, am Gelände des Bauernmarktes werden viele Harley Davidson Händler vor Ort sein. Es wird unter anderem Konzerte und Demo Rides für die Besucher geben. Ein großes Highlight dieser Saison ist der „2nd Lady Biker Day“, am Mittwoch, den 4. September, welcher die Frauen am Steuer der Harleys ansprechen soll.

Velden macht mehr für Biker

Auch Velden hat heuer eine offizielle Veranstaltung zum Thema der European Bike Week. In vier Event-Areas mit Top Entertainment , wie Live Bands sollen die Aufenthalte der Biker in Velden koordiniert werden.

Großer Höhepunkt

Ein weiterer Höhepunkt ist die Parade am Samstag, den 7. September. Es wurde jedoch dieses Jahr eine kürzere Route ausgewählt. Die Parade verläuft also nur am Westufer des Ossiacher Sees entlang.

Veranstaltung weiterhin gesichert

Beim 25-Jahr-Jubiläum den European Bike Week wurde von Harley-Davidson, der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See und der Kärnten Werbung ein neuer Vertrag unterzeichnet. „Die Veranstaltung findet gesichert bis 2030 in der Region rund um den Faaker See statt und ist somit weiterhin wichtiger Nächtigungs- und Wertschöpfungsbringer für die Randsaison“, so Kärnten Werbung Chef Klaus Ehrenbrandtner und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See.