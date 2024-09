3 Millionen Euro Schaden: Brandursache von Ferienhof in Salzburg geklärt

Ein technischer Defekt an einem Kompressor in Zusammenhang mit darauf abgelagertem Heu oder Staub dürfte Auslöser eines Großbrandes in der Nacht auf Samstag in Forstau (Pongau) gewesen sein, wie Sachverständige und Brandermittler der Polizei herausfanden. Der durch das Feuer angerichtete Schaden soll bei rund drei Millionen Euro liegen. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Durch die enorme Hitzeentwicklung: Nebengebäude fing ebenfalls Feuer

Der Großbrand des landwirtschaftlichen Anwesens hatte in der Nacht auf Samstag in Forstau (Pongau) rund 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Salzburg und der Steiermark auf Trab gehalten. Ein Stall sowie ein Nebengebäude brannten lichterloh. Durch die enorme Hitzeentwicklung fing auch der Dachstuhl des nebenstehenden Wohngebäudes Feuer. Der Wohntrakt, der auch touristisch genutzt wird, konnte noch rechtzeitig gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Auch die Tiere brachte man noch rechtzeitig in Sicherheit.

Extreme Bedingungen: Feuer konnte erst gegen 3 Uhr gelöscht werden

In dem brennenden Objekt lagerten Maschinen, Treibstoff und Heu, weshalb die Hitzeentwicklung enorm war. Um das abgelegene Gehöft besser schützen zu können, wurde Alarmstufe vier ausgelöst. Besonders die Verlegung von Wasserleitungen auf einer Länge von zwei Kilometern stellten eine Herausforderung dar. Erst gegen 3 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Salzburg und der Steiermark wurden auf Trab gehalten. Insgesamt waren zwölf Feuerwehren, das Rote Kreuz sowie die Polizei mit insgesamt mehr als 220 Einsatzkräften im Einsatz. (APA/red. 1. 9. 2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2024 um 17:07 Uhr aktualisiert