Änderungen bei Linie 39: Grätzelfest sorgt für Umleitungen

Am 8. September

Die Umleitung am 8. September dauert fast den ganzen Tag an.

Am 8. September ist wieder einiges los in Graz. Nicht nur der beliebte Andritzer Flohmarkt, sondern auch das „Margerl-Grätzelfest“ sorgen für Umleitungen und Sperren im öffentlichen Verkehr.

Ab der Haltestelle Richard-Wagner-Gasse

Die Haltestellen Grillparzerstraße und Franckstraße/Margaretenbad können aufgrund der Veranstaltung an diesem Tag nicht angefahren werden. „Da auch die Grillparzerstraße gesperrt ist, muss die Linie 39 nur in Fahrtrichtung Urnenfriedhof am Sonntag, 8. September 2024, von 9 bis 20 Uhr ab der Haltestelle Richard-Wagner-Gasse umgeleitet werden“, gibt die Holding Graz nun bekannt. Die Linie 39 fährt ab der Haltestelle Richard-Wagner-Gasse über die Körblergasse – Humboldtstraße zur Haltestelle Wormgasse.