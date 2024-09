Leistung „on fire“: Steirer Florianis glänzten beim Bundesbewerb in Feldkirch

Der 14. Bundesfeuerwehr-Leistungsbewerb in Feldkirch in Vorarlberg ist nun beendet. Am gestrigen Samstag, 31. August 2024, wurde um den Bundessieg in verschiedenen Wertungsklassen gekämpft. Heute Vormittag, Sonntag, 1. September 2024, ging die Veranstaltung mit der offiziellen Siegerehrung zu Ende.

Platz drei für die freiwillige Feuerwehr Pischelsdorf

Ein weiteres Highlight der Feuerwehren an diesem Wochenende war der zweite „Bundes Fire Cup“ der Samstagabend, im unmittelbaren Anschluss an den Bundesbewerb, ausgetragen wurde. Die freiwillige Feuerwehr Pischelsdorf erreichte dabei in der Wertungsklasse Bronze B den dritten Platz. Zu den ersten Gratulanten zählten unter anderem Staatssekretärin Claudia Plakolm, Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, Feuerwehrpräsident Robert Mayer, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, Christian Leitgeb sowie Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Maier-Paar.