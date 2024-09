Großeinsatz in Schwechat: Garage in Flammen, Wohnhaus bedroht

Am Sonntag, den 1. September 2024, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schwechat und Schwechat-Rannersdorf zu einem Brand in einer Garage im Schwechater Stadtgebiet alarmiert. Schon auf der Anfahrt war die massive Rauchsäule kilometerweit zu sehen. Beim Eintreffen am Einsatzort stand die Garage, in der sich ein Fahrzeug befand, bereits in Vollbrand und hatte auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

Alarmstufe erhöht: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Angesichts der drohenden Ausbreitung des Feuers erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe auf „B3 Wohnhausbrand“. Die Freiwilligen Feuerwehren Kledering und Mannswörth wurden nachalarmiert. Der erste Löschangriff begann binnen weniger Minuten und konzentrierte sich darauf, das Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern.

©FF Schwechat Es waren über 60 ehrenamtliche Feuerwehrleute im Einsatz.

Gefährliche Situation: Photovoltaikanlage als zusätzliche Herausforderung

Während der Löscharbeiten wurden die Feuerwehrkräfte vom Hausbesitzer auf eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und dazugehörige Batterien in der Garage hingewiesen. Diese Information erhöhte die Brisanz des Einsatzes, da solche Anlagen unter bestimmten Bedingungen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial darstellen können.

©FF Schwechat Die Batterien der Photovoltaikanlage führten zu einer erhöhten Gefahr.

Hohe Temperaturen erschweren die Arbeit

Die Löscharbeiten wurden durch die extremen Temperaturen von über 30 Grad Celsius zusätzlich erschwert. Die im Einsatz stehenden Atemschutzgeräteträger mussten regelmäßig ausgewechselt werden und wurden am Sammelplatz mit Getränken versorgt, um die Erschöpfung in den Griff zu bekommen. Nach rund vier Stunden harter Arbeit konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Die über 60 ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die an diesem heißen Sonntag im Einsatz waren, wurden bis an ihre körperlichen Belastungsgrenzen gefordert, doch ihr Einsatz verhinderte eine noch größere Katastrophe.

©FF Schwechat Das Feuer zerstörte die Garage und Teile des Wohnhauses.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2024 um 17:49 Uhr aktualisiert