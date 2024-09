Crash in Osttirol: Motorradfahrer wurde über Auto geschleudert

Schwerer Motorradunfall in Ainet: Zwei Verletzte nach Kollision auf der B108.

Schwerer Motorradunfall in Ainet: Zwei Verletzte nach Kollision auf der B108.

Veröffentlicht am 1. September 2024, 18:12 / ©5 Minuten

Am Sonntagnachmittag, den 1. September 2024, fuhr ein 54-jähriger Mann aus Österreich mit seinem Motorrad auf der B108 von Lienz in Richtung Ainet. Als er den Abbiegevorgang eines vor ihm fahrenden Autos bemerkte, versuchte er, auf der nassen Fahrbahn an den beiden vorausfahrenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dies führte zu einer Kollision mit dem abbiegenden Fahrzeug.

Motorradfahrer über Motorhaube geschleudert

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam auf der Straße zu liegen. Der 20-jährige Autofahrer und der Motorradfahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Während der jüngere Fahrer selbstständig ins Krankenhaus nach Lienz fuhr, musste der 54-jährige Motorradfahrer mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall führte zu erheblichem Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2024 um 18:15 Uhr aktualisiert