Die Bauarbeiten für Wiens Klimaboulevard gehen in die letzte Runde

2021 wurde die Umwandlung der Thaliastraße in einen Klimaboulevard begonnen. Am Montag, dem 26. August 2024, erfolgte der Startschuss für die Verwandlung des letzten Abschnitts zwischen Huttengasse und Johann-Staud-Straße im 16. Bezirk. Rund 550 Meter umfasst dieser dritte Bauabschnitt entlang der Thaliastraße, dazu etwa 130 Meter entlang der querenden Paltaufgasse. Künftig sorgen im Abschnitt zwischen Huttengasse und Johann-Staud-Straße 43 neue Bäume für ein besseres Mikroklima. Eine Fläche von 3.400 Quadratmetern wird entsiegelt. Kühlende Wasserelemente und Mikrofreiräume mit zahlreichen Sitzgelegenheiten für einen konsumfreien Aufenthalt werden geschaffen. Ebenso wird der Vorplatz der U3-Endstelle Ottakring mit 19 Bäumen aufgewertet und ein Zwei-Richtungs-Radweg in der Paltaufgasse errichtet. Insgesamt werden 62 neue Bäume gepflanzt. Im Sommer 2025 soll das Gesamtprojekt fertiggestellt werden.

Verkehrsmaßnahmen ab 3. September

Die Straßenbauarbeiten werden sowohl tagsüber als auch nachts durchgeführt. Die Thaliastraße ist zwischen Huttengasse und Maroltingergasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt – ausgenommen Straßenbahn, Baufahrzeuge, Anrainer und Lieferverkehr. Die Umleitung für den motorisierten Verkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts führt über Weinheimergasse, Arnethgasse, Sandleitengasse, in Fahrtrichtung stadteinwärts über Montleartstraße, Rankgasse, Maroltingergasse und Huttengasse. Der Musilplatz wird ab der Arnethgasse bis und in Richtung Degengasse als provisorische Einbahn geführt. Die Montleartstraße wird ab der Thaliastraße bis und in Richtung Rankgasse als provisorische Einbahn geführt.

Busumleitungen ab 3. September

Die Autobuslinie 45A in Fahrtrichtung Ottakring wird über Montleartstraße, Rankgasse, Maroltingergasse und Huttengasse umgeleitet. In Fahrtrichtung Liebhartstal führt die Umleitung über Weinheimergasse, Arnethgasse und Sandleitengasse. Die Autobuslinie 46A in Fahrtrichtung Ottakring wird über Montleartstraße, Rankgasse, Maroltingergasse und Huttengasse umgeleitet. In Fahrtrichtung Wilhelminenberg führt die Umleitung über Weinheimergasse, Arnethgasse und Sandleitengasse. Die Autobuslinie 46B in Fahrtrichtung Ottakring wird über Montleartstraße, Rankgasse, Maroltingergasse und Huttengasse umgeleitet. In Fahrtrichtung Wilhelminenberg führt die Umleitung über Weinheimergasse, Arnethgasse und Sandleitengasse. Die Autobuslinie N46 in Fahrtrichtung Klinik Penzing wird über Huttengasse und Rankgasse umgeleitet. In Fahrtrichtung Karlsplatz/Oper führt die Umleitung über Rankgasse und Huttengasse.