Kulinarische Vielfalt beim Fest der Kartoffel in Kärnten

So vielfältig wie die Veranstaltungen in Kärnten ist auch die Kartoffel. Was man aus dieser Knolle alles zubereiten und machen kann, zeigte heute, Sonntag, 1. September, das Fest der Kartoffel in Ludmannsdorf/Bilčovs. Unter den zahlreichen Besuchern waren auch Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig. Sie dankten allen, die dieses großartige Fest mit so viel Engagement, Freude und Zusammenhalt möglich machen. „Das Fest der Kartoffel ist immer ein echtes Highlight. Es unterstreicht die Bedeutung hochqualitativer regionaler Produkte, steht für Gemeinschaft, Tradition und Innovation“, so Kaiser.

Beeindruckende Vielfalt

Auch heuer wieder präsentierten die örtlichen Vereine eine beeindruckende Vielfalt an köstlichen Kartoffelgerichten. Es gab Livemusik mit den „Kärntner Rebellen“ und den Auftanz der Landjugend St. Egyden. Für Jung und Alt wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten.