Einsatz in Salzburg: Ladekabel löst nächtlichen Wohnungsbrand aus

Ein Ladekabel führte in Salzburg-Gnigl zu einem Wohnungsbrand. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Am Samstagabend, den 31. August 2024, kam es im Salzburger Stadtteil Gnigl zu einem Wohnungsbrand. Die Polizei traf kurz nach 23 Uhr am Einsatzort ein, wo die Berufsfeuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt war. Die Bewohner des betroffenen Mehrparteienhauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht und versammelten sich außerhalb des Gebäudes.

Ursache: Defektes Ladekabel

Nach eingehender Untersuchung durch die Brandermittler der Polizei konnte die Ursache des Feuers schnell ermittelt werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war ein defektes, ohne Gerät angeschlossenes Ladekabel der Auslöser des Brands. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Dank der schnellen Alarmierung und dem umgehenden Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden beschränkte sich auf die betroffene Wohnung im ersten Stock, während das restliche Gebäude weitgehend unbeschädigt blieb.