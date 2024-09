Eiszeit in Spittal an der Drau startet so früh wie noch nie

In Spittal an der Drau wurde die Eissportarena so früh wie noch nie in Betrieb genommen.

Veröffentlicht am 1. September 2024, 18:51 / ©Stadtgemeinde Spittal an der Drau

In Spittal an der Drau wurde die Eissportarena so früh wie noch nie in Betrieb genommen. Bürgermeister Gerhard Köfer verkündete stolz: „Schon jetzt ist die Halle nahezu vollständig ausgebucht – ein klares Zeichen für die hohe Nachfrage und die Bedeutung dieser Einrichtung für die Region.“

Hohe Auslastung der Halle

Die Eissportarena wird in den kommenden Wochen zahlreiche weitere Events beherbergen, darunter ein U18-Damenturnier mit internationalen Teams aus Deutschland, Ungarn, Österreich und Italien sowie ein U11-Turnier mit 14 Mannschaften aus der Türkei, Österreich und Kroatien. Ein entscheidender Faktor für die hohe Auslastung der Eishalle ist, dass die Nockhalle in Radenthein diesen Winter geschlossen bleibt. „Wir lassen unsere Vereine nicht im Regen stehen“, so Köfer. Um den Betrieb der Halle effizient zu gestalten, wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert.

