Unfall bei Motorradrennen in Grieskirchen: Zwei Lenker (25, 49) verletzt

Motorradfahrer stürzt beim Beschleunigungsrennen in Natternbach: Zwei Teilnehmer verletzt, einer davon schwer.

Veröffentlicht am 1. September 2024, 19:26 / ©pexels.com: aboodi vesakaran

Am Sonntag, den 1. September 2024, ereignete sich während eines behördlich genehmigten Beschleunigungsrennens in Obertresleinsbach, Gemeinde Natternbach, ein schwerer Unfall. Ein 25-jähriger deutscher Teilnehmer übersah den Zielbereich und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die zur Absicherung gestapelten Strohballen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte schwer.

Dramatische Folgen für die Teilnehmer

Der Unfall hatte dramatische Folgen: Der junge Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste per Rettungshubschrauber ins Klinikum Passau geflogen werden. Glück im Unglück hatte ein weiterer Rennteilnehmer, ein 49-jähriger Mann aus Grieskirchen, der sich zu diesem Zeitpunkt im Zielbereich aufhielt. Er wurde von dem stürzenden Motorrad erfasst und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wels gebracht. Das Rennen, das vom MSC Natternbach organisiert wurde, war behördlich genehmigt und die Strecke entsprechend abgesperrt.