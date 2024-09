Abzocke im Urlaub: Fünf häufige Touristenfallen  

Sobald die Koffer gepackt sind, steigt die Vorfreude auf die Reise. Im Ausland können ahnungslose Touristen jedoch leicht auf Tricks und Betrügereien hereinfallen. Wir klären auf, welche Betrugsmaschen besonders häufig vorkommen und wie du dich effektiv davor schützen kannst.

Hütchenspieler: Ein klassischer Trick, der teuer werden kann

Ob in den Straßen Berlins oder an den Stränden von Mallorca – Hütchenspieler sind überall zu finden. Was auf den ersten Blick wie ein harmloses Spiel wirkt, entpuppt sich schnell als ausgeklügelte Betrugsmasche. Sobald du Geld auf den vermeintlich einfachen Trick setzt, greifen die Betrüger zu ihren professionellen Methoden, und das eingesetzte Geld ist unwiderruflich verloren. Der sicherste Schutz: Lass dich gar nicht erst auf das Spiel ein und beobachte das Treiben aus sicherer Entfernung.

Teure Überraschungen im Restaurant: Vorsicht bei unklaren Preisangaben

Ein Restaurantbesuch kann im Ausland zur teuren Überraschung werden, besonders wenn die Preise auf der Speisekarte fehlen oder unklar sind. Auf der griechischen Insel Mykonos wurde eine Gruppe von Touristen mit einer horrenden Rechnung konfrontiert, weil die Preise nicht in der Karte standen. Um solche unangenehmen Überraschungen zu vermeiden, solltest du die Speisekarte immer genau prüfen und bei fehlenden Preisangaben besser nachfragen. Bestelle niemals etwas, dessen Preis nicht eindeutig auf der Karte steht.

Spiegeltrick: Schaden vorgetäuscht

Eine weitere bekannte Betrugsmasche ist der sogenannte „Spiegeltrick“, bei dem dir vorgeworfen wird, das Auto eines anderen beschädigt zu haben, während in Wirklichkeit kein Schaden entstanden ist. Zahlreiche Touristen wurden in Italien und Kroatien bereits Opfer des Spiegeltricks. In solchen Fällen sollte immer die Polizei gerufen werden, auf Geldforderungen am besten gar nicht eingehen.

Wechselstuben: Schlechte Wechselkurse und falsche Scheine

In Ländern außerhalb der Euro-Zone kann der Geldwechsel zur bösen Überraschung werden. Unseriöse Wechselstuben bieten oft sehr schlechte Kurse an oder drücken dir veraltete und ungültige Scheine in die Hand. Um dieser Falle zu entgehen, sollte man sich vorab über den aktuellen Wechselkurs und die landestypischen Banknoten informieren. Zähle das erhaltene Geld immer direkt vor Ort und fordere eine Quittung, um auf der sicheren Seite zu sein.

Hilfsbereite Autofahrer: Wenn vorgetäuschte Hilfe zur Gefahr wird

Wenn dir im Urlaub plötzlich ein anderer Autofahrer durch Lichthupe und Gesten signalisiert, dass etwas nicht in Ordnung sei, ist Vorsicht geboten. Diese vermeintlichen Helfer wollen dich oft nur zum Anhalten bewegen, um dich dann auszurauben. Der Trick besteht darin, dass du dein Auto verlässt, während ein Komplize deine Wertsachen aus dem Fahrzeug stiehlt. Bleibe in solchen Situationen misstrauisch und halte entweder gar nicht erst an oder verriegle sofort dein Fahrzeug, wenn du aussteigen musst.

