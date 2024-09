Verlängerung abgepfiffen: Traum vom zweiten Stadion in Graz geplatzt

Lange wurde „der Ball hin und her gekickt“, doch zu einer Einigung kam man bislang noch nie. Die Rede ist von der Zwei-Stadien-Lösung für den GAK und den SK Puntigamer Sturm Graz. Jetzt folge allerdings der Abpfiff für die sich bereits über Jahre ziehende „Stadion Causa“.

Sturm und GAK teilen sich weiterhin ihr Zuhause

Die Idee von einem zweiten Stadion in Graz ist nun ein für alle Mal vom Tisch. Wie heute bekannt wurde, soll das Zuhause der beiden Profi-Vereine, die Merkur Arena, um- bzw. ausgebaut werden. Medienberichten zufolge soll die Tendenz zu einer rundum „Kernsanierung“ schon länger bestehen, heißt es nun aus dem Grazer Stadtbüro.

Kein zweites Stadion für Graz

Bereits Anfang Juli 2024, wurden die beiden Machbarkeitsstudien für ein neues Stadion in der Nähe des Nahverkehrsknotens in Puntigam und für den Ausbau des bestehenden Liebenauer Stadions, auf unbestimmte Zeit verschoben, wir haben berichtet. Diese Vorgehensweise wurde mit dem SK Sturm und dem GAK damals abgestimmt. Bereits beim Stadionausschuss im Mai wurde deutlich, dass der Bund keine finanzielle Unterstützung leisten wird, da der Sport in die Zuständigkeit der Länder fällt. Nun sind die Würfel also gefallen: Der Traum vom zweiten Stadion in Graz wurde ins „Aus“ geschossen.