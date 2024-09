Sommerausklang: So wird das Wetter kommende Woche

Sonne und Gewitter prägen die kommende Woche in Österreich, mit heißen Temperaturen im Osten und Schauern im Westen.

Sonne und Gewitter prägen die kommende Woche in Österreich, mit heißen Temperaturen im Osten und Schauern im Westen.

Veröffentlicht am 1. September 2024, 20:19 / ©5 Minuten

In der kommenden Woche erwartet Österreich eine Mischung aus Sonnenschein, Hitze und lokalen Gewittern. Während es im Osten überwiegend trocken und heiß bleibt, muss im Westen immer wieder mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen bis zu 34 Grad, wie die Meteorologen von GeoSphere Austria.

Sonnenschein und erste Gewitter am Montag

Die Woche beginnt am Montag mit strahlendem Sonnenschein am Vormittag. Doch ab dem Nachmittag ziehen vor allem in Vorarlberg bis Salzburg mächtige Quellwolken auf, die zu Regenschauern und Gewittern führen können. Im östlichen und südlichen Bergland bleibt es überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, und die Temperaturen steigen auf 25 bis 33 Grad.

Der Dienstag bringt Sonne, Hitze und lokale Gewitter im Westen

Am Dienstag setzt sich das sonnige Wetter fort, besonders in der Osthälfte wird es heiß und trocken. Im Bergland entwickeln sich tagsüber erneut Quellwolken, die im westlichen Bergland und entlang des Alpenhauptkamms lokale Schauer oder Gewitter mit sich bringen können. Im Osten bleibt die Schauerneigung gering. Der Wind weht schwach, im Bergland und Osten auch mäßig aus Ost bis Süd. Die Temperaturen erreichen bis zu 34 Grad.

Der Mittwoch wird sonnig mit Gewittern am Nachmittag

Der Mittwoch bringt erneut viel Sonnenschein, bevor sich ab Mittag über dem Bergland und im Westen Quellwolken bilden. Diese führen in der Folge zu vereinzelten Gewittern und Regenschauern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 10 und 20 Grad, am Nachmittag klettern sie auf 23 bis 34 Grad.

Gewitter und hohe Temperaturen am Donnerstag

Am Donnerstag startet der Tag stellenweise mit Restbewölkung oder Nebel. Doch bald setzt sich der Sonnenschein durch, bevor ab Mittag vermehrt Haufenwolken und Gewitter aufziehen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Temperaturen erreichen in der Früh 11 bis 21 Grad und steigen am Nachmittag auf 23 bis 33 Grad, wobei der Osten Österreichs die höchsten Temperaturen verzeichnet.