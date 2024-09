Kommende Woche in Wien: Sonnenschein, Hitze und gelegentliche Gewitter

In der kommenden Woche erwartet Wien überwiegend sonniges Wetter mit Temperaturen bis zu 34 Grad. Der Montag beginnt sonnig, doch es können sich am Nachmittag Quellwolken und gelegentlich kurze Schauer oder Gewitter bilden. Der Dienstag bleibt heiß und sonnig, während der Mittwoch kaum Wolken zeigt, jedoch weiterhin hohe Temperaturen bietet. Am Donnerstag sind ebenfalls sonnige Bedingungen zu erwarten, mit der Möglichkeit für lokale Gewitter. Die Temperaturen schwanken zwischen 19 Grad am Morgen und bis zu 34 Grad am Nachmittag, wie GeoSphere Austria berichtet.

