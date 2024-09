Neuer Weihnachtszauber am Grazer Advent: Darauf dürfen wir uns freuen

An Spitzentagen im Advent werden im Schnitt rund 90.000 Besucher in der Innenstadt gezählt. Sie sind durchschnittlich zwei Stunden auf den Märkten unterwegs, geben an den Ständen pro Person rund 13 Euro und im Handel und der Gastronomie etwa 40 Euro aus – macht in Summe 100 Millionen Euro Umsatz.

Der Anteil der Besucher aus dem Ausland liegt in der Vorweihnachtszeit bei rund 10 Prozent (Top 5 Herkunftsländer: Deutschland, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Italien). Im Dezember verzeichnen die Hotelleriebetriebe in Graz zwischen 90.000 und 100.000 Nächtigungen. Zum Vergleich: In der Zeit vor dem Grazer Advent (1990er-Jahre) waren es noch unter 30.000.