Pünktlich zum Schulbeginn: Wiener Linien kehren zum Normalbetrieb zurück

Veröffentlicht am 1. September 2024, 21:11 / ©5 Minuten

Zum Schulbeginn am Montag, dem 2. September 2024, nehmen die Wiener Linien ihren regulären Betrieb wieder auf. Die U4, die in den Sommermonaten umfassend renoviert wurde, fährt ab dem ersten Schultag wieder durchgehend zwischen Schwedenplatz und Schottenring. Auch die Straßenbahnlinien O, 2, 26 und 31 sind nach intensiven Bauarbeiten wieder voll einsatzfähig.

Erneuerte Straßenbahnlinien und neue Weichenanlagen

Während der Sommermonate wurden an den Straßenbahnlinien O, 2 und 26 neue Weichen installiert, um die Infrastruktur für die kommenden Jahre zu verbessern. Besonders bemerkenswert ist die Wiederherstellung der Linien O, 2 und 26, die ab dem ersten Schultag wieder in gewohntem Umfang verkehren. Die Strecke des 31ers bis zum Schottenring ist ebenfalls nach Abschluss der Arbeiten an der historischen Augartenbrücke wiederhergestellt.

Modernisierungen und Investitionen

In diesem Jahr investieren die Wiener Linien insgesamt 223 Millionen Euro in die Modernisierung ihrer Infrastruktur. Neben der Erneuerung von über 8,6 Kilometern Gleisen und 53 neuen Weichen wurden auch 11 moderne Aufzüge und 29 neue Rolltreppen installiert. Die umfassenden Renovierungsarbeiten an der U4-Strecke sowie der Ausbau der Infrastruktur sollen die Zuverlässigkeit und Stabilität des Wiener Verkehrssystems langfristig sichern.

Aktuelle Informationen und Empfehlungen

Für detaillierte Informationen zu den aktuellen Baustellen und Fahrplänen können Fahrgäste die Webseite wienerlinien.at/baustelleninformation besuchen. Es wird empfohlen, die individuelle Route über die WienMobil App zu planen, um aktuelle Änderungen und Empfehlungen zu berücksichtigen.