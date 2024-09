Warmer Wochenbeginn mit strahlendem Wetter in Kärnten

Die GeoSphere Austria weiß wie das Wetter am Montag wird: Am Montag bleibt das sonnige Wetter in Kärnten bestehen. Am Vormittag und um die Mittagszeit ziehen nur vereinzelt harmlose Wolken in höheren Schichten durch. Erst gegen späteren Nachmittag entstehen über den Bergen etwas dichtere Quellwolken, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für Gewitter gering. Insgesamt bleibt es in Kärnten auch am Nachmittag überwiegend sonnig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad, es bleibt also sommerlich heiß.

Welches Wetter magst du am liebsten? Viel Sonnenschein Heiße Sommertage Regen Wind Schnee Minusgrade Mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal