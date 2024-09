Sommerwetter im September: Der Montag bleibt in der Steiermark heiß

Auch am Montag scheint in der Steiermark wieder die Sonne.

Die neue Woche startet in der Steiermark genau so, wie die alte endete: nämlich sonnig. Der Montagnachmittag wird in der Steiermark wieder sehr warm bis heiß. „In der Obersteiermark sind am späten Nachmittag lokale gewittrige Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen, meist bleibt es aber trocken und es zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Der Morgen startet noch mit kühlen 13 bis 20 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 27 bis 32 Grad.