Auf tierischer Mission: Florianis retten einem Hühnchen das Leben

Aus reinem Zufall begaben sich die Florianis der freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz in Klagenfurt am Sonntag, 1. September 2024, auf eine tierische Rettungsmission. „Während einer Bewegungsfahrt in der Weißenbacherstrasse retteten wir einem Hendl vermutlich das Leben“, teilen die freiwilligen Helfer in einem Einsatzbericht der wohl etwas andren Art mit.

Besitzer wird gesucht

Das leicht zerzauste Hühnchen dürfte wohl aus seinem Zuhause ausgebüxt sein. Nun suchen die Florianis nach dem Besitzer des grau-weiß-gefederten Tierchens. „Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg, den oder die Besitzer wieder finden“, heißt es von den Einsatzkräften abschießend.