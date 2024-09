Sonniger Wochenstart in Wien: Temperaturen bis 33 Grad erwartet

Der Sommer zeigt sich in Wien zum Wochenbeginn von seiner heißesten Seite. Laut der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria wird die Sonne den ganzen Montag über scheinen, begleitet von nur wenigen Quellwolken, die sich im Laufe des Nachmittags am Himmel bilden können. Diese Wolken bringen jedoch keine Abkühlung mit sich, denn die Tageshöchsttemperaturen steigen auf bis zu 33 Grad an. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Südost bis Süd wehen, was den heißen Temperaturen noch etwas mehr Nachdruck verleiht. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad, bevor die Sonne den Tag aufheizt.