Von Sonnenschein zu Gewitter: So wird das Wetter am Montag

Ein sonniger Montagmorgen in Österreich, doch am Nachmittag könnten in den westlichen Regionen Gewitter aufziehen.

Am Montag erwartet Österreich einen abwechslungsreichen Wettertag. Laut GeoSphere Austria beginnt der Vormittag in weiten Teilen des Landes überwiegend sonnig. Besonders in den westlichen Regionen von Vorarlberg bis Salzburg ist jedoch am Nachmittag mit einer deutlichen Wetteränderung zu rechnen. Dort entwickeln sich mächtige Quellwolken, die in der Folge regional für Regenschauer und Gewitter sorgen können.

Sonnige Ruhe im Osten, während der Westen Unwetter erwartet

Weiter östlich und südlich, insbesondere in den flachen Regionen und dem Bergland, bleibt das Wetter hingegen meist trocken. Hier dominieren weiterhin die sonnigen Abschnitte, wobei die Temperaturen spürbar ansteigen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen und trägt zur sommerlichen Wärme bei. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 21 Grad, bevor die Tageshöchstwerte von Westen nach Osten auf bis zu 34 Grad klettern. Während die westlichen Regionen sich auf mögliche Unwetter einstellen müssen, können die östlichen Teile Österreichs den Tag größtenteils ungestört genießen.