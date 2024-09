Tragödie nach Bergmesse: Pfarrer (65) stirbt nach Sturz

Am Sonntag, dem 1. September fand um 10.30 Uhr in Gmunden am Gipfel des Traunsteins eine Bergmesse statt. Die Messe wurde von einem Pfarrer mit musikalischer Umrahmung feierlich zelebriert. Der 65-jährige Pfarrer aus Oberösterreich entschied sich dann am Nachmittag über den Mairalmsteig abzusteigen. Am Weg in Richtung Tal stolperte er und verletzte sich am Unterarm. Der Pfarrer entschied, die leichten Abschürfungen zu verbinden und eine Rast einzulegen. Gegen 15.21 Uhr fanden zufällig vorbeikommende Wanderer, darunter auch Musikanten der Bürgerkapelle, den regungslosen Mann direkt neben dem Weg liegen. Sofort starteten die Anwesenden mit Wiederbelebungsmaßnahmen und setzten einen Notruf ab. Mitglieder des Bergrettung Gmunden sowie ein Notarzt aus Scharnstein übernahmen die Maßnahmen. Im Krankenhaus verstarb der 65-Jährige.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2024 um 08:42 Uhr aktualisiert