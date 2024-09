Betrunkener Raser mit Drogen im Gepäck flüchtet vom Unfallort

In Wels kam es am Sonntag, dem 1. September gegen 22.30 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden, bei dem der Lenker geflüchtet war. Während des Streifendienstes informierte der zweite beteiligte Fahrer die Polizei über einen Unfall mit Sachschaden in Thalheim und berichtete, dass er dem Unfallverursacher nachgefahren sei. Das zweite beteiligte Auto parkte am Lokalbahnplatz. Als die Polizei eintraf, setzte der Fahrer des gesuchten Fahrzeugs mit quietschenden Reifen die Flucht in Richtung Maria-Theresia-Straße fort.

Rücksichtsloser Raser

Die Polizeistreife nahm die Nachfahrt auf und eine Fahndung nach dem Auto mit französischen Kennzeichen wurde umgehend ausgelöst. Der Autofahrer fuhr während der 30-minütigen Fahndung mit weit überhöhter Geschwindigkeit und zeigte dabei rücksichtsloses Verhalten. Er gefährdete dabei andere Autolenker und auch Fußgänger. Um 23 Uhr fuhr der Lenker schließlich auf der Europastraße in Richtung Westring und versuchte sich am Schotterplatz zwischen LKWs zu verstecken. Dort konnte er von den Streifen wahrgenommen werden. Die beiden Insassen stiegen aus dem Fahrzeug aus und der Lenker wurde vorläufig festgenommen.

Schlagring und Suchtmittel sichergestellt

Es stellte sich heraus, dass der 30-jährige Lenker aus dem Bezirk Gmunden keinen Führerschein besitzt. Ein Alkomattest ergab einen positiven Messwert. Die Schlüssel des Autos wurden abgenommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde ein Schlagring vorläufig sichergestellt. Außerdem wurde Suchtmittel vorgefunden und sichergestellt. Die Festnahme wurde nach den Erhebungen vor Ort aufgehoben. Betreffend der französischen Kennzeichen wurde ermittelt, dass dahingehend keine aufrechte Zulassung fürs Auto besteht. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2024 um 09:03 Uhr aktualisiert