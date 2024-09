Brandgefahr: Nächstes Auto wird jetzt zurückgerufen

Nachdem bereits vor einigen Tagen bekannt wurde, dass ein Mazda-Modell eine Fehlfunktion hat und dementsprechend zurückgerufen wird, erwischt es nun einige weitere Autobesitzer. Auch bei der BMW-Tochter „Mini“ gibt es nämlich einen Rückruf. Betroffen ist das vollelektrische Modell „Mini Cooper SE“, der Grund für den Rückruf: Brandgefahr. Bereits zwei Autos sollen in den USA und in Deutschland in Flammen aufgegangen sein. Auch in Österreich dürften viele Kunden betroffen sein. Es handelt sich weltweit um rund 150.000 Autos, wie Medien berichten.

Wieso beginnen die Fahrzeuge zu brennen?

Grund dafür dürfte eine mögliche Undichtigkeit des Gehäuses der Hochvolt-Batterie sein, wie „Mini“ selbst warnt. Die Batterie könnte sich in weiterer Folge abschalten, woraufhin das Auto ausrollt und stehen bleibt. Doch auch im stehenden Zustand könne ein Fahrzeugbrand nicht ausgeschlossen werden.

Diese Fahrzeuge sind betroffen: Der komplette Produktions-Zyklus der ersten Generation ides „Mini Cooper SE“ ist betroffen, was alle Fahrzeuge betrifft, die zwischen November 2018 bis Januar 2024 hergestellt worden sind.

Das musst du nun machen

Fährt man nun ein solches Fahrzeug, wird man angeschrieben oder bekommt eine Nachricht direkt ins Auto. In beiden Fällen sollte man sofort zum nächsten Mini Service-Partner fahren und das Fahrzeug updaten lassen. Man setzt nämlich auf ein Software-Update, das einen Brand in weiterer Folge ausschließen soll.