Wiener Feuerwehrfest: Spannende Einblicke in die Welt der EinsatzkrÃ¤fte

Am kommenden Wochenende können Besucher des Feuerwehrfestes in Wien Einsätze hautnah miterleben.

Am kommenden Wochenende können Besucher des Feuerwehrfestes in Wien Einsätze hautnah miterleben.

Veröffentlicht am 2. September 2024, 09:32 / ©Stadt Wien

Am kommenden Wochenende präsentiert die Berufsfeuerwehr Wien in der Innenstadt ihre Fahrzeuge und Geräte beim Wiener Feuerwehrfest. Unter anderem werden spannende Einsatzvorführungen der Feuerwehr wie zum Beispiel das Löschen von Fahrzeugen gezeigt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, verschiedene Sondereinsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zu besichtigen. Zusätzlich zu den Vorführungen stellen sich die Einsatzkräfte der Polizei und der Rettung mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften vor und geben Auskunft über ihre Spezialaufgaben. Zudem gibt es ein breites Angebot an Präventions- und Sicherheitstipps.

Eröffnung des 34. Wiener Feuerwehrfestes

Die offizielle Eröffnung des 34. Wiener Feuerwehrfestes erfolgt am Freitag, dem 6. September, um 17 Uhr durch politische Vertreter der Stadt Wien und dem Branddirektor Mario Rauch. Neben verschiedenen Programmpunkten haben auch die Kinder die Möglichkeit aktiv teilzunehmen. Sie können mit einer Kübelspritze einen simulierten Brand löschen und mit der Drehleiter einen Blick von oben auf das Fest werfen.

Spannende Vorführungen

Das Feuerwehrfest bietet spannende Einsatzvorführungen der Feuerwehr, wie zum Beispiel das Brennen und Löschen. Rund um die Vorführungen können die Besucher zudem die Sondereinsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien kennenlernen. Dazu gehören unter anderem die Feuerwehr-Imker oder die Inspektionsrauchfangkehrer. Bei den täglichen Präsentationen können zudem zahlreiche Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, wie das Taucherfahrzeug oder die Fahrzeuge der Löschbereitschaft besichtigt werden. Beim Infopoint kannst du mehr über das Berufsbild der Feuerwehrleute, Informationen zu den Aufnahmevoraussetzungen, dem Aufnahmeverfahren und der Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Wien erfahren.

©Stadt Wien Die Besucher können Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr kennenlernen.

Präsentation der Polizei und Rettung

Zusätzlich zu den Vorführungen der Berufsfeuerwehr Wien stellen sich die Einsatzkräfte der Wiener Polizei und der Wiener Rettung mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften vor und geben Auskunft über ihre Spezialaufgaben. Außerdem gibt es ein breites Angebot an Präventions- und Sicherheitstipps.