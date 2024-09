Österreicher konsumierten 2023 weniger Fleisch- und Milchprodukte

Laut den aktuellen Versorgungsbilanzen von Statistik Austria hat der Fleischkonsum in Österreich im Jahr 2023 einen neuen Tiefpunkt erreicht. Pro Kopf wurden im vergangenen Jahr nur noch 86,6 kg Fleisch konsumiert, was einem Rückgang von 1,7 kg im Vergleich zum Vorjahr und 10,9 kg im zehnjährigen Vergleich entspricht. Auch der Milchverbrauch fiel auf 76 kg pro Kopf, ein Minus von 3 kg gegenüber 2022.

5 Millionen Tonnen tierische Erzeugnisse, Fleischproduktion rückläufig

Insgesamt produzierten Österreichs landwirtschaftliche Betriebe im Jahr 2023 rund 5 Millionen Tonnen tierische Erzeugnisse, ein Niveau auf dem des Vorjahres. Die Produktion umfasste 4 Millionen Tonnen Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch (+1 % gegenüber 2022), 2,35 Milliarden Stück Eier (-1 %) und 5.200 Tonnen Fisch (±0 %). Die Bruttoeigenerzeugung von Fleisch lag mit 852.900 Tonnen um 3 % unter dem Vorjahresniveau.

Österreich holt mehr Fleisch und Käse, exportiert mehr Milch und Fleisch

Zur Deckung des Inlandsbedarfs wurden 375.200 Tonnen Fleisch (+3 %), 75.800 Tonnen Trinkmilch einschließlich Joghurt und Sauermilchgetränke (-8 %), 135.900 Tonnen Käse einschließlich Schmelzkäse (+3 %) und 77.500 Tonnen Fisch (±0 %) importiert. Gleichzeitig wurden 493.500 Tonnen Fleisch (-2 %), 578.100 Tonnen Trinkmilch einschließlich Joghurt und Sauermilchgetränke (+2 %) sowie 171.800 Tonnen Käse einschließlich Schmelzkäse (-3 %) exportiert.

2023: Mehr Käse, Eier und Fisch – Weniger Fleisch und Milch für den Inlandsbedarf

Für die Ernährung im Inland standen im Jahr 2023 791.100 Tonnen Fleisch (-1 %), 694.400 Tonnen Trinkmilch einschließlich Joghurt und Sauermilchgetränke (-3 %), 220.100 Tonnen Käse einschließlich Schmelzkäse (+5 %), 48.600 Tonnen Butter (±0 %), 2,3 Milliarden Stück Eier (+1 %) und 71.200 Tonnen Fisch (+9 %) zur Verfügung.

Landwirtschaft deckt Milch- und Käsebedarf vollständig – Fisch nur zu 7 %

Die heimische Landwirtschaft deckte den Bedarf an Trinkmilch einschließlich Joghurt und Sauermilchgetränken zu 182 %, an Käse einschließlich Schmelzkäse zu 117 %, an Fleisch zu 108 %, an Eiern zu 90 %, an Butter zu 67 % und an Fisch zu 7 %.

Agraraußenhandel auf Rekordhoch steigt auf 34 Milliarden Euro

Das Agraraußenhandelsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr von 32,4 Milliarden auf 34,0 Milliarden Euro. Dies entspricht 8 % des gesamten Außenhandelsvolumens von 403,5 Milliarden Euro. Der Wert der Agrarimporte erhöhte sich von 16,2 Milliarden auf 17,4 Milliarden Euro, während der Wert der Exporte von 16,2 Milliarden auf 16,7 Milliarden Euro stieg. Die Haupt-Handelspartner waren die EU-Mitgliedstaaten, die 83 % der Importe und 79 % der Exporte ausmachten.