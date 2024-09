Im Oktober: Villach bekommt neues, griechisches Restaurant

Im Oktober soll es so weit sein, dann eröffnet in der Villacher Postgasse ein neues, griechisches Restaurant. Der Schriftzug hängt seit dem heutigen Montag, 2. September, und kündigt „Athene“ an. Vorher war an dem Standort ein italienisches Lokal, die Flächen stehen jedoch seit Monaten leer. Nun aber soll neues Leben einkehren.

„Athene“ ist zweites griechisches Restaurant in Villacher Innenstadt

„Geboten werden griechische Spezialitäten“, wie man gegenüber 5 Minuten vor Ort erklärt. Aktuell laufen noch Umbauarbeiten, im Inneren deutet aber schon einiges auf das neue Restaurant hin. Griechenland-Fans wird dort jedenfalls einiges geboten. Bei „Athene“ handelt es sich um das zweite griechische Restaurant in der Villacher Innenstadt nach „Delphi“ in der Lederergasse.