„Reden rettet Leben“: Suizidpräventions-Veranstaltung im KIZ Royal Kino

Die Veranstaltung zur Suizidprävention im KIZ Royal in Graz bietet am 12. September 2024 Mut machende Kurzfilme und ein Kabarettprogramm von Martin Kosch – der Eintritt ist frei.

Veröffentlicht am 2. September 2024, 09:45 / ©Stadt Graz/Fischer

Am 12. September 2024 findet um 19 Uhr im KIZ Royal in Graz die Veranstaltung zum Thema Suizidprävention statt. Anlass ist der Welt-Suizid-Präventionstag der WHO, das Kompetenzzentrum für Suizidprävention, GO-ON Suizidprävention Steiermark, lädt dazu ein. Die Veranstaltung wird vom Gesundheitsfonds des Landes Steiermark gefördert und hat das Motto: „Weiter gehen – Reden rettet Leben: Impulse für den Umgang mit Krisen.“

Plattform, um über psychische Gesundheit zu sprechen

Lebenskrisen können zu einem Gefühl der Ausweglosigkeit führen und im schlimmsten Fall zu Suizid. Im Jahr 2023 verloren in Österreich 1.310 Menschen ihr Leben auf diese tragische Weise. Umso wichtiger ist es, über Probleme zu sprechen und Hilfe zu suchen. Die Veranstaltung in Graz möchte genau dies unterstützen: Sie bietet eine Plattform, um über psychische Gesundheit zu sprechen und Mut zu fassen.

Kabarettist Martin Kosch sorgt für humorvolle Umrahmung

Der Abend wird durch mutmachende Kurzfilme bereichert, in denen Menschen aus der Steiermark über ihre Erfahrungen mit Lebenskrisen berichten und erzählen, wie sie diese überwunden haben. Kabarettist Martin Kosch sorgt für eine humorvolle Umrahmung des Events, indem er mit seinem Programm zum Thema Lebenskompetenzen unterhält. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich. Spenden, die während der Veranstaltung gesammelt werden, kommen der Notschlafstelle Arche 38 zugute.