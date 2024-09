Es geht um 25.000 Euro: Kärntnerin ist mit ihrem Husky „im Fernsehen“

Zum vierten Mal messen sich dieses Jahr die besten Hunde bei „Top Dog Germany“ auf „RTL“. Mit dabei auch die gebürtige Lavanttalerin Martina Haberl, die mit ihrem Husky „Yuma“ antreten wird und ein Auge auf die Siegesprämie von 25.000 Euro wirft. Aktuell leben die beiden in Klagenfurt. „In fünf neuen Folgen warten spannende Hindernisse und ein komplett neuer Parcours auf die Vierbeiner und ihre Halter“, heißt es dazu von „RTL“ in der Ankündigung. Das Ziel ist es, den Kurs so schnell wie möglich zu absolvieren.

Am 13. September ist die Kärntnerin zur Primetime zu sehen

Die Folge, in der Haberl mit ihrem Hund zu sehen sein wird, wird auf „RTL“ zur Primetime am Freitag, 13. September, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die erste Folge der Staffel wird aber bereits am kommenden Freitag, 6. September, zu sehen sein – ebenfalls ab 20.15 Uhr. Moderiert und kommentiert werden alle neuen Folgen von Jan Köppen, Frank „Buschi“ Buschmann und Laura Wontorra als Field-Reporterin. Will man nicht ganz so lange auf den Auftritt der Kärntnerin und ihrem Husky warten, kann man die Folge bereits eine Woche im Voraus auf „RTL+“ online anschauen.