Nächtlicher E-Scooter-Brand löst Feuerwehreinsatz aus

In Tirol fing ein E-Scooter in einem Keller Feuer.

Am Sonntag, dem 1. September gegen 22.46 Uhr, kam es in Kleinvolderberg in einem sozialen Einrichtungsbetrieb im Keller zu einem E-Scooter Brand. Ein Heimbewohner nahm einen Brandgeruch im Keller wahr und begann mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Der Brand konnte schließlich durch die verständige Feuerwehr Volders gelöscht werden. Es wurden durch den Vorfall keine Personen verletzt. Am E-Scooter entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.