„Drive with Care“- Sensibilisierung für die Gefahren am Schulweg

Wien hat bereits einige Sicherheitsmaßnahmen für die Schulkinder umgesetzt. Auch für die anderen Bundesländern beginnt bald wieder das neue Schuljahr. Deshalb startet ab heute, dem 2. September die neue FIA-Verkehrssicherheits-Kampagne „An Schulwegen kann viel passieren – Drive with Care“ in 27 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Diese soll Verkehrsteilnehmer auf die besonderen Gefahren am Schulweg aufmerksam machen.

Kinder lassen sich leicht ablenken

„Kinder verfügen nicht über die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie Erwachsene, sie können die Geschwindigkeit eines Autos nicht realistisch wahrnehmen und lassen sich leicht von ihrer Umgebung ablenken“, betonte ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger die Wichtigkeit dieser Aktion. Die Verkehrssicherheits-Kampagnen konzentrieren sich jedes Jahr auf ein anderes Thema, die Kernbotschaft bleibt aber immer dieselbe: „Drive with Care – Fahren Sie vorsichtig!“. Die aktuelle Kampagne wurde in 27 Sprachen übersetzt und wird in 27 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika von den nationalen Partnerclubs mitgetragen. Die Kampagne läuft bis September 2025.

Häufig gestellte Fragen Wer oder was ist die FIA? Die FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ist der internationale Dachverband der weltweiten Mobilitäts- und Automobilclubs aus 146 Ländern weltweit mit Sitz in Paris. Die FIA Region I mit Sitz in Brüssel ist die Regionalorganisation der FIA mit 100 Mobilitätsclubs, die über 40 Millionen Mitglieder aus ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika vertritt. Was macht die FIA? Das Ziel der FIA-Region I ist es, mit ihren Programmen und Aktivitäten zu einer sicheren Mobilitätskultur beizutragen. Was hat ÖAMTC mit der FIA zu tun? Als Gründungsmitglied trägt der ÖAMTC alle Verkehrssicherheitsinitiativen der FIA und FIA Region I mit – auf internationaler wie auch auf nationaler Ebene.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2024 um 10:28 Uhr aktualisiert