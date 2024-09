FPÖ will Kärnten bei Nationalratswahl „tiefblau einfärben“

In Mandaten würde das bedeuten, dass vier freiheitliche Kandidaten aus Kärnten in den Nationalrat einziehen. Ziel soll es auch sein, in jedem Bezirk stimmenstärkste Kraft zu werden – bei der EU-Wahl war das in Völkermarkt und Hermagor noch nicht der Fall.

Motto für Wahlkampf: Heimat, Gerechtigkeit, Sicherheit

Ab Dienstag kommender Woche starten die Kärntner Freiheitlichen in den Intensivwahlkampf. In jedem Bezirk sind Veranstaltungen mit den jeweiligen Wahlkreisspitzenkandidaten, aber auch mit Landesspitzenkandidat Gernot Darmann geplant. Weiters putzen Funktionärinnen und Funktionäre bei Hausbesuchen die Klinken. Motto für den Wahlkampf: Die drei Begriffe Heimat, Gerechtigkeit und Sicherheit.

©FPÖ Kärnten/Oskar Polak Gernot Darmann ist bei der Nationalratswahl FPÖ-Landesspitzenkandidat.

Darmann warnt vor „Linkskoalition der Verlierer“

Das führte Darmann selbst genauer aus, wobei sich die Kärntner Linie nicht von jener der Bundespartei unterscheidet. Es brauche eine „Kurskorrektur“ für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, „illegale Massenzuwanderung“ gehöre abgestellt und die Sozialtöpfe sollten österreichischen Staatsbürgern („aber nur jenen, die sie wirklich brauchen“) vorbehalten sein. Immer wieder fällt der Begriff „Volk“, drei Mal spricht Darmann von „Systemparteien“ – und warnt in diesem Zusammenhang vor einer „Linkskoalition der Verlierer“ nach der Wahl.

„Auch andere Bundesländer wollen etwas von Herbert Kickl haben“

Noch unklar ist, ob auch Bundesparteichef Herbert Kickl im Intensivwahlkampf nach Kärnten kommt. „Auch andere Bundesländer wollen etwas von Herbert Kickl haben“, sagte Angerer, mehr als 100 Medientermine habe dieser bis zur Wahl eingetragen. Das sei auch der Grund, warum Kickl nicht – anders als erwartet – beim Landesparteitag der Kärntner Freiheitlichen am 13. September dabei sein wird. Er wird dort von dem niederösterreichischen Parteiobmann Udo Landbauer vertreten. (APA/red, 2.9.24)

©FPÖ Ab Dienstag kommender Woche starten die Kärntner Freiheitlichen in den Intensivwahlkampf.

