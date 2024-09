Klagenfurt zahlt euch jetzt 100 Euro pro Kind – wer das Geld bekommt

In Klagenfurt werden ärmere Familien nun in Form des Schulstartgeldes unterstützt.

In Klagenfurt werden ärmere Familien nun in Form des Schulstartgeldes unterstützt.

Veröffentlicht am 2. September 2024, 13:15 / ©Bettina Nikolic

In einer Woche startet in Klagenfurt wieder die Schule. Damit beginnt für Eltern wieder die Zeit der vielen Besorgungen und Einkäufe für das kommende Schuljahr. Um hier finanziell benachteiligten Familien unter die Arme zu greifen, gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit des Klagenfurter Schulstartgeldes.

Gehen deine Kinder noch in die Schule? Ja. Nein, sind erwachsen. Nein, sind zu klein. Ich hätte gerne Kinder. Ich habe keine Kinder. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Gerade am Beginn eines Schuljahres sind die Ausgaben sehr hoch“

Die Anträge können ab sofort in der Abteilung Soziales abgegeben werden, die Aktion gilt bis 31. Oktober 2024. Pro Kind werden maximal 100 Euro rückverfügtet. „Gerade am Beginn eines Schuljahres sind die Ausgaben oftmals sehr hoch. Den Kindern soll es an nichts fehlen, mit dem Schulstartgeld können wir jenen Familien dabei helfen, die es schwerer haben“, sagt Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider.

Diese Kriterien müssen für das Schulstartgeld in Klagenfurt erfüllt sein: Alleinerziehende bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1.900 Euro und Familien bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von 3.270 Euro sind anspruchsberechtigt.

Gefördert werden Rechnungen mit einem Rechnungsdatum ab dem 1. August 2024, die im Zusammenhang mit dem Schulstart stehen.

Gefördert werden Anschaffungen für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.

Die maximale Unterstützung pro Kind liegt bei 100 Euro und erfolgt mittels bewährter Cashback-Aktion.

Wie kann ich einen Antrag stellen und wo kann ich ihn abgeben?

Anträge können dabei noch bis 31. Oktober 2024 abgegeben werden und stehen online hier zum Download zur Verfügung oder liegen direkt in der Abteilung Soziales (Bahnhofstraße 35) und in den Bürgerservicestellen der Stadt (Rathaus und Paulitschgasse) auf.