Anstieg: Mehr Arbeitslose in Kärnten im August

„Der Kärntner Arbeitsmarkt zeichnet sich im August durch einen hohen Beschäftigtenstand und einen weiterhin moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit um 4,2 Prozent aus“, berichtet das AMS heute in einer Aussendung. Im Bundesländervergleich sei das die geringste Zunahme. Erfreulich sei vor allem der Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen um 2,5 Prozent und bei den Jugendlichen bis 19 Jahren um minus 1,6 Prozent.

Wo ist die Arbeitslosigkeit in Kärnten am stärksten angestiegen?

Blickt man nun auf die Branchen, konnte die Arbeitslosigkeit vor allem in den Bereichen Bau, Reinigung, Gesundheit und Hilfsberufe abgebaut werden. „Auf der Nachfrageseite verzeichnen wir indessen einen Rückgang bei den offenen Stellen um minus 19,2 Prozent. Mehr als ein Drittel davon betreffen Stellen im Leasingbereich“, so das AMS weiter. Die Arbeitslosigkeit hat auf Regionalebene in den Bezirken Spittal und Völkermarkt abgenommen. Nur eine geringe Zunahme verzeichnete Villach mit 0,7 Prozent, besonders stark war die Zunahme in Hermagor, Feldkirchen und Klagenfurt.

Team Kärnten: „Die Landesregierung muss handeln“

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten für August nimmt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer neuerlich zum Anlass, um auf die Erarbeitung und Umsetzung eines Masterplans gegen Jugendarbeitslosigkeit in Kärnten zu drängen: „Die Landesregierung darf der aktuellen Entwicklung bei der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen nicht tatenlos gegenüberstehen und muss handeln.“ Bezüglich des Masterplans erklärt Köfer, dass eine diesbezügliche Team Kärnten-Initiative bereits im zuständigen Fachausschuss des Landtages behandelt wird.