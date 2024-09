Fünfjähriger Junge verstirbt nach Badeunfall im Grazer Margaretenbad

Der tragische Badeunfall ereignete sich am 24. August im Grazer Margaretenbad: Der fünfjährige Junge konnte zwar reanimiert werden, er verstarb jedoch am Wochenende an den Folgen des Unfalls. Graz Tragödie

