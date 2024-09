Schock-Fund auf Wanderweg: Kärntner entdecken Betonblock mit Nägeln

Kaum zu glauben, was zwei Männer auf einem Wanderweg in Himmelberg (Kärnten) fanden.

Veröffentlicht am 2. September 2024

Bereits vor einigen Tagen, am 29. August gegen 19 Uhr, waren zwei Männer (49 und 58 Jahre alt) aus dem Bezirk Feldkirchen mit ihren Fahrrädern auf einem Wanderweg in Himmelberg (Bezirk Feldkirchen) bergaufwärts unterwegs. Auf etwa 1.040 Metern befand sich eine Engstelle, wo ein Betonblock mit etwa 20 Zentimetern Durchmesser vergraben war. Erst bei näherem Hinsehen erkannten die beiden Männer vier zugespitzte Nägel, die in den Betonblock einbetoniert waren.

Polizei bittet um Hinweise

Die „Trittfalle“ war dabei so platziert, dass die Nägel acht bis zehn Zentimeter aus dem Boden ragten und die Stelle auch kaum passierbar war, ohne dass man auf die Nägel treten würde. Ein Unbekannter hat vermutlich den Betonblock im Boden vergraben. Der 58-Jährige hatte die Nägel erst gar nicht bemerkt, der 49-Jährige bemerkte sie erst, als sie im Reifen des Fahrrads stecken blieben und er damit den Betonblock aus dem Erdreich riss. Im Nahbereich fanden sie sogar noch eine weitere Trittfalle, wie sie angaben. Die Polizei bittet nun um Hinweise an die Polizeiinspektion Bodensdorf unter 059133/2201.