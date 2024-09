Einige Meter auf Betonboden gefallen: Elektriker verletzt

Der Elektriker fiel in Wernberg einige Meter von der Leiter.

Der Elektriker fiel in Wernberg einige Meter von der Leiter.

Veröffentlicht am 2. September 2024, 14:30 / ©Nothing Ahead / Pexels

Ein 48-jähriger Elektriker war am 2. September um 9.30 Uhr in einem Haus in der Gemeinde Wernberg, Bezirk Villach, auf einer Leiter mit Elektroarbeiten beschäftigt. Beim Abstieg von der Leiter rutschte er ab und stürzte einige Meter auf den darunterliegenden Betonboden. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Hüftbereich zu und wurde mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.