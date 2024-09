Tresor aufgeschnitten: Täter entkamen mit Bargeld

St. Veit an der Glan

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 30. August, 8.30 Uhr, und 2. September 2024 7.15 Uhr, in ein Firmengebäude im Stadtgebiet von St. Veit/Glan, ein, indem sie die Noteingangstüre aufbrachen und sich so Zutritt zur Lagerhalle verschafften.

Mehrere tausend Euro Bargeld weg

Anschließend begaben sie sich zum Standtresor in den Büroräumlichkeiten und schnitten diesen mit einem vor Ort gefundenen Winkelschleifer auf. Sie stahlen daraus das Bargeld. Die Gesamtschadensumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro.